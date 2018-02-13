Ярославль, 13 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославской области рассматривается вопрос о введение платы за пользование ливневой канализацией для юридических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области в ответ на запрос о судьбе имущества ливневой канализации в Ярославле.

Алексей Яковлев Дождь

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году муниципалитет Ярославля принял решение отдать ливневую канализацию Ярославской области, так как регион забрал полномочия в сфере водоотведения. Однако, как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, обслуживает ливневку по-прежнему муниципальное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем», а деньги на это в бюджете города заложены только на первый квартал 2018 года.

«В целях исключения нагрузки на бюджет по содержанию ливневой канализации Ярославля департамент Жилищно-коммунального хозяйства энергетики и регулирования тарифов считает целесообразным установление тарифа на транспортировку поверхностных сточных вод для МКП «РиОГС» как это сделано в других городах России», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

В региональном правительстве уточнили, что платить за ливневку в случае принятия тарифа будут юридические лица, имеющие свою территорию: промышленные предприятия, автотранспортные предприятия, автозаправки и т.д. Обслуживание ливневой канализации в Ярославле в год обходится минимум в 45 млн рублей, ранее эти деньги выделялись из бюджета города. Когда и сколько юрлица будут платить за отвод поверхностных вод, в правительстве области не уточнили.

Что же касается имущества МКП «РиОГС», то региональные власти считают, что не обязаны принимать ливневую канализацию на свой баланс, так как «с 1 января 2019 года полномочия по водоснабжению и водоотведению именно населения области. Ливневая канализация — это отдельный объект системы городской инфраструктуры». Вероятно, депутатам муниципалитета придется принимать «ливневку» обратно и решать, как собирать деньги на ее содержание.