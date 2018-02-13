Киев, 13 февраля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Защита экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили обжалует в суде его выдворение с Украины. Об этом 13 февраля заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Защита Саакашвили попросит суд признать незаконными действия государственной миграционной службе (ГМС) Украины и министерства внутренних дел по выполнению «решения компетентного органа о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания».

В свою очередь Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища в Польше. Политик рассказал, что сейчас находится под охраной польской полиции в одном из отелей Варшавы.

При этом он усомнился в том, что Польша экстрадирует его в Грузию.

«Как говорят у нас в Одессе, не смешите мои тапочки. Какой запрос? Эта власть в Грузии боится меня как черт ладана. Это клоуны какие-то. Если бы они хотели экстрадировать меня, они должны были меня экстрадировать вчера», — сказал Саакашвили 13 февраля в комментарии телеканалу NewsOne.

При этом прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской считает, что ГПУ сможет допросить Саакашвили по делу о «грузинских снайперах».

«Факты, изложенные в этом фильме (итальянском фильме-расследовании о так называемых грузинских снайперах на Майдане в 2014 году. — ИА REGNUM ), являются неправдивыми. Там снимались, скорее всего, актеры. Те свидетельства, которые они сообщают в этом фильме, не имеют под собой никаких реальных оснований», — сказал Донской.

Он уточнил, что во время беседы со следователями ГПУ по делу о «грузинских снайперах» Саакашвили не только опроверг информацию итальянского телеканала, но и «привел некоторые детальные моменты, позволяющие нам утверждать, что этот фильм не имеет под собой никаких реальных оснований».

«У нас вызывает действительно серьезное возмущение то обстоятельство, что этот допрос был фактически сорван… Защитники «Беркута» пытались не допустить этого допроса, но суд удовлетворил наше ходатайство, чтобы допрос состоялся. В итоге меньше чем за сутки до проведения допрос срывается», — рассказал Донской.

Кроме того, политтехнолог Тарас Загородний допускает, что Саакашвили предпримет очередную попытку прорыва украинской границы.

«Ну, что в Польше он может заработать? В Польше и без него достаточно реформаторов. Скорее всего, будет повторный (прорыв) границы. Можно принимать ставки», — считает Загородний.

По его словам, Грузия не заинтересована в возвращении Саакашвили. «Без решения суда никакую процедуру экстрадиции запустить нельзя… Он (грузинский суд) вынес решение по одному делу (против Саакашвили) из пяти. Поэтому могут направить запрос на экстрадицию… Но в Грузии он там реально никому не нужен. У них и так все хорошо — Миши нет, экономика как-то работает… Пускать его не собирались. И почему-то Миша не прорвал границу в Грузию… Тут больше денег», — добавил Загородний.

При этом политтехнолог выразил сомнения в том, что Киев и Варшава заключили договоренность по экстрадиции Саакашвили в Польшу.

В то же время внефракционный депутат Борислав Береза считает, что Киев и Варшава согласовали экстрадицию Саакашвили в Польшу. По его словам, отсутствие грузинского политика позволяет президенту Петру Порошенко начать подготовку к выборам.

«Выслать Саакашвили из Украины без согласия Евросоюза было невозможно… Польша признает: да, было нарушение границы с нашей стороны, мы готовы его принять. Поэтому, скорее всего, произошли переговоры. Вместо того чтобы отправлять его в Грузию, что вызвало бы достаточно негативный резонанс в Европе относительно Украины, которая фактически передала бы Саакашвили на расправу. Вместо этого его высылают в более благоприятные для него условия — в Польшу… На сегодня кто-то решил поставить временный крест, черт с ним, на каком-то внешнем имидже и заняться вопросами подготовки выборов внутри Украины», — сказал Береза.

Глава профсоюза МВД Украины Илья Кива считает, что Польша обязана экстрадировать Саакашвили в Грузию, поскольку грузинский суд вынес решение об аресте экс-президента.

«Польша будет обязана выполнить договоренности по экстрадиции между Польшей и Грузией. Все завязано на политике. Он сегодня не просто уголовник. Статья, по которой он осужден и имеет приговор суда Грузии — три года лишения свободы. Это и есть уголовная статья… В Украине Саакашвили зарабатывал деньги, обслуживая сбежавших олигархов… Саакашвили — преступник, который должен понести наказание за содеянное. Мы еще много историй узнаем о том, сколько жизней людей забрало его правление», — рассказал Кива.

Напомним, в Грузии в отношении экс-президента Саакашвили заведено пять уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд вынес приговор по одному из них, заочно приговорив политика к трем годам лишения свободы. Так, Саакашвили признали виновным в превышении полномочий на посту главы государства, во время убийства сотрудника «Объединенного грузинского банка».

Как сообщалось, 12 февраля в Киеве в ресторане «Сулугуни» военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы Украины задержали экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» Саакашвили. По словам администратора заведения, операция силовиков «длилась около двух минут». Политик пытался бежать через кухню, но не успел. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.