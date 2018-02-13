Киров, 13 февраля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148. Об этом ИА REGNUM сообщили в кировском аэропорту Победилово.

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Полеты из Кирова будут осуществляться на самолетах Embraer 190 вместимостью 114 человек и ЯК-42 на 120 пассажиров.

Аэропорт отмечает, что в расписании рейсов могут возникнуть незначительные изменения. Рейсы в Москву осуществлялись ежедневно, в Санкт-Петербург — дважды в неделю.

Кроме того, аэропорт напоминает, что также в Москву из Кирова можно улететь компанией «Руслайн» на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

В правительстве Кировской области отметили, что приостановка эксплуатации воздушных судов Ан-148 связана с крушением самолета в Подмосковье.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, 11 февраля потерпел крушение в Раменском районе Московской области спустя четыре минуты после взлета. Все 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

По предварительным данным СК РФ, самолет Ан-148, потерпевший катастрофу в Подмосковье, взорвался при ударе о землю. В момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания.

В настоящее время из воронки, образовавшейся при падении самолета Ан-148, подняты два двигателя. Специалисты МЧС приняли решение расширить зону поиска на месте крушения. По данным ведомства, пока обнаружено 663 элемента самолета.

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось скопировать с поврежденных модулей памяти «черного ящика» разбившегося Ан-148 всю информацию по последнему полету воздушного судна.