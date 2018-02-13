Ярославль, 13 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Алена Сироченко из Ярославля выбрана лучшим туристом года, путешествующим по «Золотому кольцу». Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Алена Сироченко

Группа экспертов и партнеров проекта «Паспортный стол Золотого кольца» выбрали ее лучшим путешественником года. И предложили стать «лицом» паспорта Золотого кольца.

«Мы искали неординарный образ, который отражает современного путешественника по Золотому кольцу. Алена — молодая мама. Семьей они совершили не одну поездку по городам маршрута. Она открытая, увлеченная историей России и русскими традициями девушка. Именно таким мы видим новое поколение туриста Золотого кольца» — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В течение года Алена будет представлять «паспорт туриста Золотого кольца» общественности в соцсетях, на общественных мероприятиях, плакатах, билбордах, презентациях и т.д.

О паспорте туриста Золотого кольца Алена узнала из новостей после открытия «Паспортного стола Золотого кольца». С мужем они оформили паспорт — один на семью. За это время побывали в Ростове, Переславле-Залесском и Костроме. Везде успели сделать отметки о посещении и воспользовались скидками и бонусами.

«Это интересный проект, проект для тех, кто не сидит дома, кто, как и мы, каждые выходные выбирает новый город для путешествия. Стать лицом проекта — это необычный опыт для меня. Этим я поддерживаю туризм по России и хочу показать молодому поколению, что и в нашей стране еще много всего нового и неизведанного» — рассказала о Алена Сироченко.

Символично, что день рождения Алены совпадает с Всемирным Днем туризма — 27 сентября.