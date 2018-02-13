Калуга, 13 февраля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Калужской области 43 почтовых отделения оборудованы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, из них 26 — в 2017 году. Об этом 13 февраля заявила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — Почта России Ольга Строк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

По её словам, изменения коснулись как в городских почтовых отделений Калуги и Обнинска, так и в небольших населенных пунктах. В 2018 году адаптировать для людей с инвалидностью планируется ещё 21 почтовое отделение Калужской области.

Напомним, в 2017 году по всей России полностью или частично доступны для маломобильной категории граждан стали около 2,5 тысячи отделений Почты России. За два года реализации проекта «Доступная среда» Почта России адаптировала для людей с инвалидностью более 4 тыс. почтовых отделений.

В 2016 году необходимым оборудованием было оснащено 1650 почтовых отделений по всей стране, в 2017 году — 2444 отделений. В 2018 году проект «Доступная среда» будет реализован еще в 1650 отделениях Почты России.