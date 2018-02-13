Ярославль, 13 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославской области задолженность по заработной плате на 1 февраля составила 9 миллионов 387 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате

Pixabay.com Задолженность перед работниками резко выросла

Если в начале 2018 года задолженность составляла 2 миллиона 390 тысяч рублей, то через месяц она выросла почти на семь миллионов рублей.

«Рост задолженности возник по причине появления в области новых предприятий-должников. Их число увеличилось почти в два раза. Более 50% долгов приходится на предприятия сельского хозяйства», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела статистики труда, образования, науки и инноваций Ярославльстата Галина Миронычева.

При подведении итогов за январь задолженность малых предприятий не учитывалась, а у бюджетных предприятий и учреждений долгов по зарплате не было.