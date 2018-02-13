Барнаул, 13 февраля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Жители Алтайского края стали чаще обращаться в кредитные организации за ипотечными кредитами. Судя по данным Банка России, в январе — декабре 2017 года (по отношению к аналогичному периоду 2016 года) объём выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) значительно возрос, составив в денежном выражении 139,7%, а в количественном — 135,7%. За весь 2017 год в Алтайском крае было зарегистрировано 18 тысяч 302 ипотечных договора на сумму более 23,9 миллиарда рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жилищное строительство. Алтайский край

Оживлению ипотечного рынка не могла не способствовать политика Банка России. Напомним, средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 181,9 месяца, что на 0,8 месяца больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Средневзвешенная процентная ставка в декабре 2017 года составила 10,6% годовых и снизилась на 2,1 процентного пункта по сравнению с декабрем 2016 года (12,7%).

Вместе с повышенным интересом к ипотечному кредитованию, в Алтайском крае рос и интерес к долевому строительству. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле колеблется от 1 до 1,5 млн рублей. Двухкомнатное жильё обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн рублей, трёхкомнатное — 2,5 — 3 млн рублей.

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Правда сейчас в целях защиты дольщиков Алтайского края на долевое строительство фактически наложен мораторий. И это существенным образом повлияет на строительный бизнес и ипотечное кредитование в Алтайском крае, где 80% всего возводимого в регионе жилья строится на средства дольщиков.