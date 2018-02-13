Калуга, 13 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. На территории Калужского региона расположены 729 участковых избирательных комиссии, включая три временные: в следственном изоляторе, в областной больнице и в Народном доме, где на выборах президента России смогут проголосовать граждане, не имеющих постоянного места жительства. Об этом заявил на брифинге председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На предстоящих выборах главы государства в Калуге планируют использовать 84 новых комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ — 2017). По словам Какова, использование КОИБов обеспечит ускорение процесса подсчета голосов, а специальные штрих‑ и QR-коды сократят время на подведение итогов голосования, что повысит уровень достоверности результатов выборов, сведет к минимуму вероятность ошибок и неправомерных действий с бюллетенями.

В 2018 году облизбиркомом также впервые будет применен новый метод голосования вне постоянного места жительства. Так, если прежде избирателю необходимо было заранее получить открепительное удостоверение, то сейчас достаточно зарегистрироваться по месту реального проживания, а не постоянной прописки.

Так, с 31 января 2018 года в области приступили к работе пункты приёма заявления для желающих проголосовать по месту нахождения. Заявление можно заполнить в любом отделении многофункционального центра «Мои документы» и в любой территориальной избирательной комиссии, а также через единый портал Госуслуг.

Всего на территории области задействовано 105 отделений МФЦ, 28 территориальных избирательных комиссий. С 25 февраля заявление можно будет подать ещё и в участковую избирательную комиссию. Документ можно оформить в срок по 12 марта включительно. С 13 по 17 марта в участковой избирательной комиссии можно будет заполнить специальное заявление с защитной маркой. Такой избиратель включается в список избирателей на конкретном избирательном участке, при предъявлении этого заявления. Пока правом проголосовать вне дома планирует воспользоваться 1924 калужанина.

«Введено так называемое заявление по месту нахождения. Сегодня, хоть ты из Дальнего Востока приехал, ты имеешь право прийти в любую комиссию, территориальную или МФЦ, а с 25-го февраля в участковую комиссию, подать заявление, а не ездить на Дальний Восток затем, чтобы брать открепительное удостоверение. Это та же форма открепления, но она более совершенна», — подчеркнул Виктор Квасов.

Напомним, 801 тыс. 385 жителей Калужской области включены в списки избирателей на предстоящих выборах президента РФ 18 марта 2018 года.