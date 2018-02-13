Ярославль, 13 февраля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Проект въездного знака, занявший второе место в интернет-голосовании, может появиться на въезде в Ярославль со стороны города Тутаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Проект Ивана Леонтьева

Напомним, организаторы конкурса проектов въездного знака в Ярославль приняли решение поставить два въездных знака, которые заняли первое и второе место. Лидером стал проект Егора Збаранского, который набрал 1926 голосов. Второе место с результатом 1803 голоса занял Иван Леонтьев.

«Проект въездного знака был отобран, авторами являются Егор Збаранский и Виктория Богинская. На данный момент идет проработка проектно-сметной документации, ведется оптимизация проектных решений, поиск более экономичных вариантов. Также прорабатывается вопрос благоустройства прилегающих к стеле территорий на Московской трассе, в том числе вопросы освещения территории. Что касается других знаков, участвовавших в конкурсе, то мэрии города Ярославля дано предложение по размещению проекта «золотое кольцо» Ивана Леонтьева, занявшее второе место в голосовании. Предварительно проект предлагается реализовать на въезде со стороны города Тутаев. Вопрос по срокам начала работ находится в проработке», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Проект мэрии Ярославля занял одно из последних мест и вряд ли может претендовать на реализацию.