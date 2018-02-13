Калуга, 13 февраля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В Калужской области осудили убийц пенсионера. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Басулина, на скамье подсудимых оказались трое местных жителей. Кроме того, перед законом им пришлось ответить за покушение на кражу из жилища потерпевшего.

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Ограбить пенсионера злоумышленники решили весной 2017 года. Однако попытка хищения денег и имущества потерпевшего, которую преступники предприняли 5 марта, не удалась — мужчина вернулся домой и спугнул грабителей.

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Тогда злоумышленники договорились напасть на пенсионера. Предварительно они повредили телефонный кабель, чтобы жертва не смогла сообщить в полицию. В ночь с 19 на 20 марта преступники позвонили в дверь потерпевшего, а когда он открыл, затолкали мужчину внутрь квартиры, связали руки скотчем и потребовали деньги и ценное имущество.

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При этом злоумышленники избили пожилого человека. Своей жертве злоумышленники нанесли не менее 30 ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу, от которых потерпевший умер. Денег в доме у пенсионера злоумышленники не нашли и скрылись с места преступления ни с чем.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 19 лет лишения свободы, отбывать которое они будут в исправительной колонии строгого режима.