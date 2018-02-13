Рейкьявик, 13 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Холодный ветер между Россией и Западом и модернизация российского подводного флота вернули Исландию в поле зрения военной стратегии НАТО, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. В Рейкьявике такое развитие событий не приветствуется.

Флаг Исландии

На протяжении десятилетий холодной войны США использовали это островное государство как базу для военно-воздушных сил НАТО для слежения за советскими подводными лодками. Это продолжалось до 2006 года. Когда эпицентр мировой напряженности сместился на Ближний Восток, США перестали уделять внимание Исландии.

Но несколько месяцев назад в СМИ попала информация, что из бюджета США выделены несколько десятков миллионов долларов на возобновление работы военной базы Кефлавик (или Кеблавик). Военные эксперты увязали это с усилением позиций России в ее сфере влияния. В минувшем декабре журнал «Foreign Policy» опубликовал информацию о том, что современные российские подлодки могут беспрепятственно достичь восточного побережья американского континента, в связи с чем США необходимо усилить воздушный контроль. Разрыв Фареро-Исландского рубежа поставил НАТО в уязвимое положение. Защита этого участка крайне важна для Запада, поскольку здесь проходят многочисленные трансатлантические кабели данных, служащие основой коммуникации между Европой и Америкой. Несмотря на крайнюю важность защиты этих кабелей, государство не выделяет на это средств, поскольку они принадлежат частным кампаниям. Теоретически эти коммуникации могут быть уязвимы для российского глубоководного флота.

В связи с этим представляется целесообразным вновь задействовать Исландию в качестве «авианосца» североатлантического альянса. База Кефлавик может разместить мощные патрульные противолодочные самолеты Jet P-8 Poseidon.

Однако власти Исландии не поддерживают возобновление работы военной базы. С конца 2017 года правительство возглавляет Катрин Якобсдоттир, которая придерживается пацифистских взглядов, как и правящая коалиция, где сильны позиции левых и зеленых. Некоторые представители парламента выступают за выход Исландии из НАТО. Нет консенсуса по вопросам стратегии НАТО и среди народа, так что на пути стратегов из НАТО есть серьезные препятствия. На данный момент основной военной базой для военно-воздушных сил альянса служит Сицилия.