Москва, 13 февраля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым приглашающая сторона обязывается следить за своевременным выездом иностранных граждан из России, а также за соблюдением ими целей визита, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Вводится ответственность юридических лиц, должностных лиц и физлиц, приглашающих иностранных граждан, за нарушение ими сроков выезда с территории РФ и за несоблюдение заявленной цели посещения страны.

Штраф за нарушение на граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

В документе отмечается, что действующим законодательством не установлена обязанность приглашающей стороны осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства заявленной цели въезда в РФ. Вместе с тем, по данным МВД, в 2017 году территориальными органами МВД России было пресечено более 136 тыс. подобных случаев.

В Госдуме поддерживают инициативу правительства и намерены учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению, депутаты считают необходимым детально его проработать на предмет возможного расширения сферы его действия на иностранцев с безвизовым въездом в РФ, так как именно на таких граждан приходится большая часть нарушений по срокам выезда и несоблюдению цели приезда.