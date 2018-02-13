Ереван, 13 февраля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Ереване на заседании Совета старейшин (городского совета) произошла потасовка. Об этом сообщает во вторник, 13 февраля, Sputnik Армения.

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По данным агентства, инициаторами скандала стали представители оппозиционной фракции «Еркир цирани» («Страна абрикоса»), которые принесли на заседание банки с канализационной водой.

По словам членов фракции, из-за преступного бездействия коммунальных служб запахом канализационных вод каждый день вынуждены «наслаждаться» жители столичного административного округа Нубарашен.

Оппозиционеры, которые надели маски и открыли стеклянные емкости, попытались вручить «подарки» мэру города Тарону Маргаряну.

«Возникла потасовка, сопровождающаяся руганью и криками, — передает вещатель. — В результате канализационная вода пролилась».

Отмечается, что на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Заседание городского совета было прервано.

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