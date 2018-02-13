Калуга, 13 февраля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратура Юхновского района признала законным возбуждение полицией уголовного дела в отношении мужчины, сообщившем о якобы готовящемся взрыве. Как сообщила 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом.

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Сообщение о готовящемся взрыве здания в отделе полиции с применением трёх гранат поступил на линию «02» от ранее неоднократно судимого жителя Дзержинского района в феврале 2018 года. По версии следствия, заведомо ложный звонок был совершен в целях дестабилизации деятельности органов власти.

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Подозреваемый был задержан и по решению суда взят под стражу. У него дома следователи провели обыски.

Статья УК РФ, по которой подозреваемому предъявлено обвинение, предусматривает максимально наказание — лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один телефонный террорист был осуждён в Калужской области весной 2017 года. «Шутка» о якобы готовящемся взрыве стоила жителю Обнинска года исправительных работ.