Калуга, 13 февраля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Из-за фактического исчезновения института классного руководства в Калужской области наблюдается ухудшение ситуации с детских насилием в школах. Об этом заявили на заседании областного правительства 12 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата к/ф «Республика ШКИД». реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Воспитательная работа

По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, в связи со сложившейся ситуацией необходимо перевести работу классного руководителя из формальной в реальную плоскость и совершенствовать работу с детьми, которые входят в так называемую «группу риска».

«Он (институт классного руководства) превратился в формальный и стал одним из каналов дополнительного начисления заработной платы. Примите соответствующие меры, соберите директоров школ, издайте приказ и потребуйте, чтобы классная работа была возвращена в школы в том объёме, в каком она проводилась раньше», — заявил Артамонов, обращаясь к руководству министерства образования и науки Калужской области.

Он призвал покончить с «детской дедовщиной», которая, в частности, привела к недавней трагедии в школе Спас-Деменска. По мнению Артамонова, покончить с насилием можно будет лишь после того, как в учебные заведения вернётся реальная воспитательная работа.

«Если бы этот ребенок оказался в поле зрения классного руководителя, не произошло бы этого несчастного случая. Вы это прекрасно понимаете, вы опытнейший педагог… Воспитательная работа из школы ушла, превратилась в формальные вещи. Инновационные методы воспитания — что это такое? Человек остался инвалидом! Довоспитывались!» — обратился губернатор к профильному министру Александру Аникееву.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса общеобразовательное школы №1 напал на одноклассника, нанеся ему резанные раны. Инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Оружие нападения школьник принёс с собой. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Между тем зачинщик происшествия покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже школы. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, он отпущен домой.