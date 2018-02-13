Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Гайзер

11:24 13 февраля в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество. По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС с использованием их служебного положения похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также присвоили средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. Существует и множество иных эпизодов незаконных сделок и взяточничества. Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей. В числе подсудимых заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерий Веселов. На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые финансисты-технологи Лев Либензон, Александр Гольдман, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, ныне скрывающийся за рубежом, стал его главным организатором и руководителем. Напомним, что в начале 2018 года уже вынесены приговоры двум обвиняемым в коррупции губернаторам. Так, экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина 9 февраля суд приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Его бывшие подчиненные — советник губернатора и заместитель председателя правительства, — получили 9,5 и 8 лет строгого режима соответственно. Их обвинили в систематическом получении взяток за своевременную оплату работ по госконтракту по строительству объекта энергетики на Сахалине. Кроме того, 1 февраля к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей приговорили и бывшего руководителя Кировской области Никиту Белых за взятки в размере 400 тыс. евро от лесопромышленников. Между тем, адвокаты обвиняемых по делу Гайзера считают, что судебное разбирательство будет идти долго. Ранее адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что поскольку четверо обвиняемых отрицают прежние показания, а один и вовсе заявил об оказываемом давлении, то «нас впереди ждёт много интересного». Четверо этих фигурантов — Кудинов, Марущак, Третьяков и Смешной. Впрочем, по делу и так проходят 220 свидетелей, 177 из которых находятся в Коми, так что дело действительно завершится не скоро. При этом первого и одного из главных свидетелей — Демьяна Москвина, который пошёл на сделку со следствием, — допрашивали целых три дня.

11:34 Заседание суда откладывается на неопределённое время. Вячеслава Гайзера из Лефортово ещё не привезли. Один из адвокатов застрял в пути.

12:10 Адвокаты на месте, расселись. Видимо, заседание скоро начнётся.

12:19 Кстати говоря, в настоящее время параллельно идут уголовные дела по бывшему мэру Сыктывкара и главе регионального избиркома. Один из подсудимых по делу Гайзера экс-глава Коми Владимир Торлопов вчера успел дать показания о том, что Алексей Чернов давал председателю избиркома Коми Елене Шабаршиной взятки за «правильные» результаты голосования.

12:33 Завели подсудимых в клетку, наконец.

12:49 Заседание началось. С опозданием почти на два часа.

12:54 Прокурор Непорожный предлагает зачитывать письменные материалы дела.

12:55 Сегодня у Гайзера только один адвокат — Дарья Евменина. Леонтьева нет.

12:59 Прокуроры зачитывают электронную переписку Кудинова с Москвиным. Отметим, что допрос Москвина завершился в прошлый раз — теперь его в зале нет.

13:03 Переписка 12-летней давности. В основном слышим бизнес-вопросы, в том числе периодически обсуждается гостиница «Сыктывкар» и другие аналогичные объекты.

13:08 Прокурор зачитывает буквально всё подряд, что было в переписке. Даже тестовые сообщения.

13:14 Иронично, что среди прочего Москвин с Кудиновым обсуждали возможность шифрования почты.

13:28 Качество трансляции оставляет желать лучшего, слышно прокурора довольно плохо. Но понятно, что в письмах 2007 года достаточно часто поднималась в переписке тема кредитов и офшоров, а также оценки подконтрольных Зарубину активов и в частности «Птицефабрики Зеленецкой».

13:28 Материалы зачитываются крайне невнятно, но, похоже, в переписке ближе к концу 2007 года поднимается тема стоимости полученных активов в дальнейшей перспективе, а также очень подробно описываются нюансы налогообложения активов и прибыли, в том числе и финансовые выгоды использования системы офшорных компаний.

13:29 Адвокаты тоже недовольны. Гиголян, защитник Чернова, просит прокурора читать громче и отчётливее.

13:42 В переписке обсуждаются бизнес-планы с учётом роста рынка мяса птицы в России. Кудинов и Москвин оценивали, что к 2013 году он достигнет почти 10 млрд рублей.

13:46 Зачитывание переписки — процедура довольно скучная. Тем более, что адвокаты, по идее, со всем этим и так знакомы. В кадр трансляции попадает один из прокуроров — видно, что от скуки рисует в блокноте.

13:48 В переписке часто мелькает фамилия Зарубина. Много споров об оценке активов, цене выкупа предприятий.

13:53 В переписке пошли таблицы по предприятиям, предназначенным для «Агрохолдинга», с указанием их выручки, чистой прибыли, торговых наценок. Адвокат Чернова указывает, что в таблицы предприятий, которые планировались на передачу во владение «Агрохолдинга», попали и предприятия с отрицательным балансом. Это существенно, учитывая то, что, по версии следствия, гипотетическая ОПС захватывала только рентабельные предприятия.

13:58 Гайзер перешёптывается с другими подсудимыми, не особо обращая внимания на чтение.

14:04 Адвокат Гиголян вновь поднялся: обратил внимание суда на то, что финансовое состояние хлебозавода, который, по версии следствия, был «обменён» вместе с молокозаводом на очень прибыльную «Птицефабрику Зеленецкую», оказался одним из наиболее прибыльных предприятий в составе «Агрохолдинга». Поправку внёс.

14:11 В переписке фигурируют инициалы Гайзера и Зарубина. В переписке Кудинов уточнял, по каким вопросам требуется согласование с Зарубиным.

14:16 Гиголян возмущается: есть ли необходимость оглашать полное содержание таблиц, не указывая, к чему и к каким обстоятельствам дела это относится?

14:17 Он предлагает указывать контекст и значение документа для дела — и сокращать до заголовков те документы, которые не имеют большого значения. «Мы всегда объясняли и готовы объяснять, если потребуется», — указывает адвокат.

14:17 Похоже, предложение по оптимизации разбирательства судью не заинтересовало. Продолжаем слушать в прежнем режиме.

14:23 Адвокат Чернова указывает, что по «Невисту» протокол подписан Москвиным как доверенным лицом. Хотя во время допроса он отвечал, что никогда подпись не ставилась. Однако прокурор Сухова указывает, что именно подписи в документе действительно нет, речь идёт о подписи следственного протокола… Адвокаты запутались, о каком документе идёт речь.

14:25 В документах обсуждается множество предприятий и их приобретение, доли в их уставных капиталах и как это оформляется через Минимущества Коми. Много сказано о стоимости арендных платежей и так далее.

14:28 Зашла речь о различных протоколах совещаний и письменных договорённостях: многие документы не подписаны никакими сторонами, поэтому, по мнению адвокатов, данные документы не могут быть в числе доказательств.

14:32 Одна из адвокатов тоже хотела сделать попутное замечание, но судья, видимо, устала, и попросила отложить заявления, пока прокуроры не закончат.

14:35 Продолжаем слушать документы с оценками стоимости предприятий.

14:35 Адвокаты уточняют, что в документах по залогу указаны ценные бумаги ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Эта стоимость указана в полном объёме, что противоречит версии следствия о занижении стоимости акций предприятия, полагает защитник. В переписке стоимость акций указывается в 994 млн рублей.

14:45 В переписке обсуждают и ряд других активов: например, целесообразность приобретения сети магазинов «Продтовары». Кудинов предлагал выкупить эти магазины.

14:50 Среди прочего Кудинов прямо спрашивал реквизиты офшорных компаний для покупки предприятий. А также уточнял у Москвина другие данные — для предоставления налоговикам.

14:56 Напомним, по версии следствия, у Зарубина было облако офшорных компаний, через которые выкачивались средства «Зеленецкой» и дивидендами выплачивались членам ОПС. Однако вообще говоря именно криминального в этом ничего нет. Москвин ранее тоже подчёркивал, что конкретные действия легальны, но умысел злой — по совокупности действий вывод.

14:57 Так, например, в материалах нашлись документы о выплатах Юрию Бондаренко. Хотя сам Москвин при допросе пояснял журналистам, что никаких таких документов у него в переписке не было.

15:03 Адвокаты и сами иногда теряют нить изложения — пару раз приходилось поправляться, о каком конкретно документе речь идёт и к чему относится. Но слушать и правда довольно тяжело.

15:08 Даже адвокаты на «бубубу» жалуются, а с экрана вообще еле слышно… Замоскворецкому суду срочно надо заняться техническим переоснащением залов заседаний.

15:18 В переписке засветились фамилии других «финансистов-технологов», таких как Смешной, Моляров и другие.

15:33 Объявлен перерыв. Остановились на лицензионных соглашениях различных компаний, которые находились в ведении ОПС.

16:23 Перерыв заканчивается. Обвиняемых вернули в зал заседания.

16:33 Заседание продолжается. Прокурор снова зачитывает переписку. Датируется уже летом 2009 года.

16:39 Изложение переписки утонуло в рабочей рутине и технических деталях об управлении активами: свинофермой, магазинами, заводами и т. д. и т. п. В зале заседания, кажется, скучают все.

16:41 В настоящее время, например, рассказывается об электроснабжении и техническом оснащении свинофермы и взаимодействию с Минсельхозом по проектам развития АПК.

16:43 Компаний в ведении предполагаемой ОПС было множество, так что переписка достаточно обширная и насыщенная.

16:46 По логике вещей, должны читать переписку до 2015 года включительно. Пока что хронологически удалось одолеть меньше половины. Прокуроры читают монотонно, «живую» речь интонациями тоже давно не выделяют.

17:07 Состояние трансляции оставляет желать лучшего: совсем уже не разобрать, чего говорит прокурор…

17:28 Адвокаты тоже уже давно никаких замечаний не добавляют. Хотя и, безусловно, следят за изложением. Сейчас прокурор зачитывает обширные сообщения с расчётами по доходности от сделок: скрупулёзно перечисляют все уравнения и формулы. В том числе слушаем и все вложенные сообщения к почте: протоколы совещаний, решения собраний акционеров и т. д и т. п.

17:32 В 2009 году как раз было много сделок у Фонда инвестпроектов и «Агрохолдинга», что отражается количеством писем.

18:25 Некоторые из подсудимых, кажется, пытаются дремать, а прокурор по-прежнему зачитывает письма о денежных переводах, оценках акций, состоянии оборудования — на самые разные темы. При этом перечисляются не только письма от Кудинова, но и других лиц. Всё ещё на 2010 году. Похоже, для чтения писем придётся выделить ещё один день…

18:45 Адвокат Чернова Гиголян наконец-то решил высказаться. Все документы — признаны вещественными доказательствами, они так или иначе будут исследоваться. «Какой смысл сейчас зачитывать эти документы, тем более что на слух их мало кто воспринимает?» «Они все без подписей и без печатей!» — возмутился он.

18:54 Суд полностью проигнорировал идею адвоката…

19:02 Адвокаты не выдержали: достали что-то перекусить и передают друг другу. А тем временем прокурор невозмутимо продолжает читать переписку об «Агрохолдинге»…

19:08 Один из адвокатов жалуется, что очень сильно болит голова… Не у него одного… Кто-то из адвокатов пошутил, что гособвинителю стоило бы читать вслух…

19:11 Прокурор невозмутимо продолжает читать, кажется, что-то прокомментировав про неуместность комментариев. Адвокату Веселова, которая жаловалась на головную боль, передали таблетки. Продолжаем слушать…

19:23 Все зашевелились. Похоже, всё.