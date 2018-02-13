Вашингтон, 13 февраля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В социальных сетях раскритиковали официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы, который по традиции экс-глава государства оставил в Национальной портретной галерее в Вашингтоне 12 февраля.

Скриншот страницы Twitter Stefan Molyneux В соцсетях раскритиковали портрет Барака Обамы

Портрет 44-го президента США написал американский художник Кьянде Уайли, известный яркими масштабными полотнами, запечатлевшими образы афроамериканцев. Однако в соцсетях вспомнили еще одну особенность творчества Уайли, которая вызвала среди пользователей резонанс.

«Почему Барак Обама выбрал именно Кехинде Уайли для президентского портрета? Кехинде Уайли известен картинами с изображением черных людей с ножами и отрубленными головами белых людей. Сумасшествие!» — пишет в Twitter Стефан М.

Пользователи пришли к выводу, что Обама не случайно выбрал именно этого художника. По их мнению, таким образом экс-президент оставил всей Америке некое послание.

«Я знаю, что Обама не глуп, он явно послал сообщение Америке, выбрав художника для своего портрета», — заключил Стефан Э.

Больше всего пользователей удивил фон картины — Барак Обама сидит на стуле, расположенном в зарослях растения кудзу. В соцсетях его нередко путают с плющом и пытаются понять, почему экс-президент выбрал столь необычную композицию.

«Может ли кто-то прогрессивный объяснить мне портрет Обамы? Для чего, черт возьми, ядовитый плющ?» — спрашивает пользователь unseen 1.

Лиза С. отметила, что нередко кудзу называют «растением, которое ело Юг», так как оно способно окутать любое здание в короткий промежуток времени. Она предположила, что в этом есть какой-то скрытый смысл.

Пользователи обратили внимание, что растение обвивается вокруг ног бывшего главы государства. Это стало поводом для многочисленных мемов. Наиболее популярными стали картинки, на которых Обама полностью скрывается в зарослях кудзу.

В социальных сетях также отметили, что портрет Барака Обамы сильно отличается от изображений предыдущих президентов США и не вписывается в общую композицию картин. Некоторые пользователи даже вспомнили логическую игру, в которой нужно найти одну лишнюю вещь.

«Один из этих предметов лишний», — пишет Рой.

Внимание пользователей привлек и официальный портрет супруги экс-президента Мишель Обамы, написанный художницей из Балтимора Эми Шералд. Они отмечают, что картина выглядит так, будто не доделана, а Обама совершенно не похожа на саму себя.

«У неё огромные плечи, мужские руки и чужое лицо. Не говоря уже о том, что грудь будто у мужчины-строителя», — считает пользователь Real Human.

Напомним, 12 февраля Национальная портретная галерея представила портреты экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Прежде чем выбрать художников, они просмотрели работы более чем двадцати мастеров. Выступая с речью на церемонии открытия, Барак Обама пошутил, что пытался уговорить художника нарисовать поменьше седых волос и уменьшить размер ушей. Но «художественная целостность Кьянде не позволила ему сделать так», как попросил экс-президент.