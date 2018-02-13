Ярославль, 13 февраля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. 1896 осужденных ярославских колоний прошли процедуру обязательной геномной регистрации в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

УФСИН по Ярославской области Взятие образца ДНК

С 2013 года закон обязывает осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности сдавать образцы ДНК.

«Создание специальной базы данных проводится в целях повышения эффективности работы по предупреждению преступлений, упрощения процедуры по установлению личности преступников, а также осуществления розыска лиц, пропавших без вести», — пояснила начальник отделения специального учета УФСИН подполковник внутренней службы Валентина Дашкун.

В первую очередь образцы ДНК берутся у тех осужденных, которым в скором времени предстоит освобождение. Полученный биологический материал направляется для исследования и хранения в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области.