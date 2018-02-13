Кочин, Индия, 13 февраля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В результате взрыва на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин (штат Керала) погибли пять человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает 13 февраля индийское агентство ANI.

geralt Взрыв

По данным издания, взрыв прогремел на борту судна, находившегося в сухом доке. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу полиция и пожарные расчеты.

«Пять погибших, трое раненых после взрыва из-за пожара на борту корабля, который находится в сухом доке», — сообщает Twitter агентства.

Напомним, 18 декабря на востоке индийского города Мумбаи в кафе произошел крупный пожар, в результате ЧП погибли 12 человек, еще четверо получили тяжелые ожоги.

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Также отметим, 22 января произошел сильный пожар на фабрике фейерверков в индийской столице городе Нью-Дели.

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Огонь тогда унёс жизни по меньшей мере 17 человек, включая 10 женщин. Возгорание началось на первом этаже, а затем огонь распространился на три верхних этажа. Причиной гибели жертв стало удушение дымом.