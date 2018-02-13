Киев, 13 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. «Приватбанк» стал блокировать счета своих клиентов, основываясь на базе данных русофобского скандального сайта «Миротворец», сообщают 13 февраля украинские «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Согласно сообщению, с осени 2017 года «Приватбанк» начал практиковать закрытие счетов «опасных» клиентов, которые якобы «причастны к деятельности террористов». Однако данные о клиентах «Приватбанк» получает не от правоохранительных органов, а от «Миротворца».

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Как отмечают украинские адвокаты, «Приватбанк» не утруждает себя официальными запросами в правоохранительные органы о причастности своих клиентов к «финансированию терроризма», вместо этого сверяясь со списками русофобского «Миротворца».

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При этом администраторы «Миротворца» не идут на контакт с адвокатами, а пытаются из запугать тем, что внесут защитников в свой черный список. В свою очередь, «Приватбанк» отписывается на жалобы клиентов тем, что они якобы должны сами решать свои вопросы с «Миротворцем».

Напомним, украинский экстремистский сайт «Миротворец» публикует личную информацию многих людей, якобы «нарушающих украинскую границу». В черный список украинские националисты вносят также всех, кто публично поддерживает Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).