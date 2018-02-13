Екатеринбург, 13 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные тушили крупное возгорание в садовом товариществе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь вспыхнул около часа ночи по местному времени 13 февраля в дачном массиве «Хрустальный» на Московском тракте.

Ефим Волков. Пожар. 1905

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На момент прибытия огнеборцев площадь пожара уже составляла 200 кв. м. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и удалённостью от источников воды.

С огнём боролись 30 пожарных и 13 единиц пожарно-спасательной техники. Воду подавали из ближайшего водоёма. Для этого была проложена магистральная линия протяжённостью 800 м. Пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить дальнейшее его распространение на соседние постройки.

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Полная ликвидация пожара была объявлена через два часа. Сейчас ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали три садовых дома и три бани. О пострадавших и погибших не сообщается.

На месте пожара работают пожарные дознаватели. Причина случившегося устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, от крупного пожара в конце января 2018 года в Екатеринбурге пострадал частный сектор на ВИЗе. Огонь повредил деревянную опору низковольтной линии электропередачи, оставив жителей без электроснабжения.