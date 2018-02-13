Ярославль, 13 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Ярославна Анна Мазаева отметила 110-летний юбилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

City-yaroslavl.ru Анна Мазаева в день юбилея

Анна Ивановна Мазаева (в девичестве Миронова) родилась в деревне Беркаиха Некрасовского района в семье крестьянина. За пять лет до Великой Отечественной вышла замуж. В семье Анны и Григория Мазаевых родилось трое детей: сын и две дочери.

В сентябре 1941 года ее муж Николай Григорьевич ушел добровольцем на фронт. Анна Ивановна работала в колхозе. В конце октября 1942 года командир минометного расчета, сержант Николай Мазаев убит в бою. В 1943 году умер маленький сын. Анна Ивановна осталась одна с дочерями.

Ярославна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сейчас Анна Ивановна — мать двоих дочерей, бабушка 4-х внуков, у нее 5 правнуков и 3 праправнуков.

«Такая дата достойна глубокого уважения и восхищения. Много событий и радостных и трагических было на ее жизненном пути. Но ничто не сломило и не ожесточило эту замечательную женщину», — сказал глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Анна Ивановна на данный момент — старейший житель Ярославля.