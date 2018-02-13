Ярославль, 13 февраля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Полицией установлен круг лиц, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия на причастность к совершению резонансного ДТП на проспекте Машиностроителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Страница в Facebook «Дороги Ярославля» Место ДТП

Как уточняют в ведомстве, сотрудниками полиции проведен большой объем работы — проверены десятки транспортных средств, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опрошены очевидцы, возможные свидетели.

«В результате определен круг лиц, в отношении которых в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление их причастности к совершению данного ДТП», — сообщают в пресс-службе ярославского УМВД.

Сколько водителей попали под подозрение — там не уточняют.

Напомним, ситуация, попавшая на видеокамеру, всколыхнула социальные сети. Утром 7 февраля 45-летняя женщина-инвалид переходила перекресток на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе на зеленый сигнал светофора. Внезапно она поскользнулась и упала. Женщина пыталась подняться самостоятельно, но это ей не удавалось. Проходившие мимо люди не остановились и не помогли ей встать на ноги и отойти с опасного места. Далее произошло то, что объяснить очень тяжело: машины тронулись, и одна из них проехала прямо по лежащей на переходе женщине. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

В итоге попавшую под колеса женщину все-таки подняли и помогли ей добраться до безопасного места, откуда пострадавшую увезли в больницу. Там ей сделали операцию на ноге, которая оказалась сломана в двух местах.