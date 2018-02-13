Пхенчхан, Южная Корея, 13 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Возможность выдвижения главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на Нобелевскую премию мира пока не обсуждается. Об этом заявил глава отдела коммуникаций МОК Марк Адамс.

Getbg.net Олимпийские кольца

Комментируя на пресс-конференции вопрос по поводу перспектив выдвижения президента МОК на получение этой награды, Адамс отметил, что таких обсуждений пока нет.

«Пока такие обсуждения не ведутся», — сказал спортивный чиновник.

Ранее Томас Бах сообщил о том, что МОК продолжительное время был вовлечен в процесс налаживания перемирия между КНДР и Южной Кореей, в результате чего северокорейская спортивная делегация прибыла в Пхёнчхан, и даже на церемонии открытия зимних Игр — 2018 спортсмены Юга и Севера прошли вместе под единым флагом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что после окончания Олимпийских игр — 2018 Томас Бах намерен посетить КНДР.

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Также добавим, ранее комиссия МОК отказала 13 оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на Игры-2018 в Пхёнчхане. В пресс-релизе МОК отметили, что решения CAS недостаточно, чтобы спортсмены «могли считаться чистыми».

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