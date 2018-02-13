Самара, 13 февраля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Промышленном районе Самары. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

skeeze Пожар

ЧП произошло в понедельник, 12 февраля, на ул. Фадеева. По предварительным данным, горели домашние вещи в одной из квартир на площади 30 квадратных метров.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 7 единицы техники, — говорится в сообщении. — Пожар локализован в 21:48 (мст), пожар ликвидирован в 22:02 (мст)».

Ряд местных СМИ сообщил, что в результате ЧП пострадали 11 человек.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины пожара и ущерб.

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