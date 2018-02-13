Вашингтон, 13 февраля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Сенаторы-демократы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо) и Роберт Менендес (Нью-Джерси) подготовили резолюцию, которая призывает президента США Дональда Трампа ужесточить ограничительные меры против Российской Федерации в соответствии с принятым летом 2017 года законом. Об этом сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

Возмущение американских сенаторов вызвано тем, что глава Белого дома так и не ввел новые санкции на основании опубликованного «кремлевского списка».

«Отсутствие серьезности, проявленное администрацией США перед лицом явной угрозы национальной безопасности и даже более четкого намерения Конгресса США, вызывает тревогу и не может продолжаться», — говорит Кардин, комментируя резолюцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 г. Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в котором в общей сложности фигурируют 210 имен, из них — 114 российских чиновников и 96 бизнесменов.

В отношении лиц, попавших в «черный список», в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены новые ограничительные меры.

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