Багдад, 13 февраля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В результате военных действия в Ираке с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострадал каждый четвертый ребенок, сообщает 13 февраля Kurdistan.ru.

Freedom House Дети войны

Согласно докладу, проведенному Международным детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), во время боевых действий в Ираке было совершено 150 нападений на образовательные учреждения, 50 нападений на медицинские центры.

Кроме того порядка 50% средних учебных заведений нуждаются в ремонте, около 3 млн детей были вынуждены прервать свое обучение.

Правозащитники выразили надежду на то, что предстоящая конференция по реконструкции Ирака обратит пристальное внимание на данную проблему.

«Нужно дать возможность мировым лидерам показать свое желание инвестировать средства в детей», — подчеркнул директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппалере.

Напомним, в настоящее время в Кувейте проходит конференция, целью которой является помощь Ираку в восстановлении страны после продолжительных боевых действий. Багдад просит около $100 млрд на реконструкцию государства.