Ярославль, 13 февраля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. 13 февраля в Ярославской области произошел сбой системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, в результате чего на местных телеканалах вышло сообщение о превышении радиационного фона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Дозиметр

«У нас есть автоматическая система, когда в случае необходимости на телеканалах, с которыми заключен договор, выходит информация о чрезвычайных ситуациях. Это может быть в виде бегущей строки, либо весь экран блокируется и там появляется сообщение. Сегодня утром, около часа назад, произошел сбой, и такая информация вышла. Никаких чрезвычайных ситуаций нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Ярославской области.

Сообщения об этом напугали многих ярославцев. Люди делятся информацией в социальных сетях. По сообщениям пользователей, предупреждение вышло и по радио.