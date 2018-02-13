Астана, 13 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Второй этап перевода казахского языка на латиницу предполагает выдачу паспортов и удостоверений личности с использованием нового алфавита. Начало этапа намечено на 2021 год, рассказал 13 февраля на заседании правительства Казахстана вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Латиница

На первом этапе подготовлен план перевода алфавита казахского языка на латинскую графику, пояснил он. На ее основе специалисты разработают новые нормы правописания и IT-приложения, которые позволят переводить текст на латиницу.

На втором этапе, который продлится до 2023 года, граждане Казахстана начнут получать паспорта, удостоверения личности и другие документы на основе латинской графики. Также будут предусмотрены лекции, семинары и курсы по переходу на латиницу, которые позволят обучить преподавательский состав и взрослое население.

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В 2024—2025 годах ожидается перевод на латиницу делопроизводства местных исполнительных органов, организаций образования, государственных СМИ и печатных изданий. Он будет проходить поэтапно, пояснил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Для этого он постановил утвердить алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и включающий 32 буквы.

Процесс перехода на латиницу должен быть завершен к 2025 году. В 2022 году в первых классах казахстанских школ начнутся занятия с использованием нового алфавита.