Москва, 13 февраля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» претендует на 1 трлн рублей в рамках программы модернизации энергетики России, в которой компания намерена принять участие. Речь об этом шла накануне, 12 февраля, на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича.

A. Solomonov Главный электрический щит подземной атомной станции

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«Росэнергоатом» заявил на совещании, что готов освоить эти средства и попросил направить их на один блок на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС и на три блока ВВЭР-1200 для замещения двух блоков на Курской АЭС и одного на Смоленской. Стоимость энергоблоков, как пишет РБК со ссылкой на источники, концерн оценивает в 1,2 трлн рублей.

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Напомним, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин одобрил новую масштабную инвестиционную программу в электроэнергетике. Сообщалось, что модернизация тепловых электростанций займет 10 лет: к 2030 г. будет обновлено 16% мощностей — 40 ГВт. На это потребуется 1,5 трлн рублей. В программу помимо станций европейской части России, Урала и Сибири может быть включен и Дальний Восток.

Добавим, что в 2017 году объём программы капитальных вложений по реализации инвестиционно-строительных проектов госкорпорации «Росатом» превысил 280 млрд рублей. Из них свыше 200 млрд рублей было направлено на реализацию 170 инвестиционно-строительных проектов в 29 субъектах РФ, включая проекты по сооружению восьми энергоблоков российских АЭС.