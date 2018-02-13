Москва, 13 февраля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Если в отчёте организации стран — экспортёров нефти (OPEC) будет учтено задекларированное на прошлой неделе Управлением по энергетической информации США повышение добычи нефти, это может негативно сказаться на её биржевой стоимости. Об этом сообщили 12 февраля аналитики финансовой компании «Финам».

the3cats Нефть

Если прогноз OPEC по добыче «чёрного золота» в США будет значительно увеличен, это может сбить мировые цены на нефть.

«Если прогноз будет повышен значительно, это может негативно отразиться на нефтяных котировках, которые начали восстанавливаться после коррекции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторым фактором по уровню влияния на цены ископаемого ресурса будет прогноз по объемам потребления нефти в развивающихся странах.

«В 2017 году Китай вышел на первое место в мире по объему импорта нефти, обогнав США на 0,5 млн. баррелей в сутки — 8,4 млн. баррелей в сутки против 7,9 млн», — говорят эксперты рынка.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что падение котировок доллара США на торгах 12 февраля по отношению к евро и японской иене вызовет рост в цене нефтяных фьючерсов.

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Также отметим, рейтинговое агентство Moody’s отметило, что суверенный рейтинг США может быть подвергнут «негативному давлению» из-за гигантского государственного долга и искусственно завышенного курса доллара. Это заявление вызвало снижение спроса на доллар и вызывало рост фондовых и сырьевых рынков.

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