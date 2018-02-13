Курган, 13 февраля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Согласно последним статистическим данным, педагоги Курганской области продолжают получать зарплату ниже средней по региону. Самые маленькие зарплаты среди бюджетников Зауралья — у социальных работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным Свердловскстата, среднемесячная зарплата на 1 января 2018 года в Курганской области составила 24 тыс. 681 рубль. Общероссийский показатель пока не опубликован Росстатом, но в январе 2017 года средняя зарплата в стране составляла 35 тыс. 369 рублей. То есть на 10 тысяч больше, чем в названном регионе.

Напомним, согласно майским указам президента РФ, в 2018 году средняя заработная платы педагогических работников школ и детсадов, преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов должна быть доведена до средней в регионе. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны быть подняты до 200% от средней региональной.

Однако, судя по данным Свердловскстата, опубликованным в начале февраля 2018 года, доходы бюджетников далеки от «майских» показателей за исключением врачей и научных сотрудников.

Средняя зарплата воспитателей детских садов в Курганской области составила 20 тысяч 770 рублей. Причем зарплата разнится по муниципалитетам. Больше всех получают педагоги дошкольного образования в Далматово — 21 тыс. 832 рубля, самый низкий показатель в Петуховском районе — 19 тыс. 805 рублей. Общероссийский показатель, согласно данным Росстата, составил 29 тыс. 027 рублей.

Педагоги дополнительного образования получают в среднем 21 тыс. 417 рублей. Самый низкий показатель средней зарплаты в допобразовании в Сафакулевском районе — 18 тыс. 321 рубль. Наивысший показатель средних заработков в данной отрасли в Шадринской районе — 22 тыс. 413 рубля. Общероссийский показатель — 32 тыс. 263 рубля.

Работники культуры Зауралья в среднем получают 19 тыс. 992 рублея. Здесь лидирует по зарплате город Курган — 20 тыс. 634 рубля. Менее всех получают работники культуры Щучанского района — 18 тыс. 787 рублей. Общероссийский показатель — 32 тыс. 466 рублей.

Зарплата социальных работников практически по всей Курганской области составляет в среднем 17 тыс. 870 рублей. Исключение составляет Курган, где данный показатель составил 17 тыс. 928 рублей. Общероссийский показатель — 25 тыс. 654 рубля.

Средний медперсонал в Зауралье получает в среднем 23 тыс. 076 рублей. Наибольший показатель, 24 тыс. 323 рубля, получился в Кетовском районе. Наименьший, 18 тыс. 434 рубля, в Макушинском районе. Общероссийский показатель — 30 тыс. 246 рублей.

У санитарок средний заработок в Курганской области составил 15 тыс. 957 рублей. Причем в Мишкинском районе 17 тыс. 708 рублей, а в Щучанском районе — 10 тыс. 140 рублей. Разрыв в семь тысяч. Общероссийский показатель — 21 тыс. 413 рублей.

Врачи в Курганской области на 1 января 2018 года получали в среднем 49 тыс. 170 рублей. Наибольший показатель в Мишкинском районе — 52 тыс. 519 рублей. Менее всего доктора в среднем зарабатывают в Далматово — 39 тыс. 643 рубля. Общероссийский показатель — 56 тыс. 445 рублей.

Научные сотрудники в Зауралье в среднем получают 54 тыс. 681 рубль. Здесь представлены лишь города Шадринск и Курган. В столице Зауралья научные работники федеральных вузов в среднем получают 62 тыс. 893 рубля. Общероссийский показатель — 63 тыс. 430 рублей.

Тем временем преподаватели вузов в среднем получают 36 тыс. 663 рубля. В Кургане — 39 тыс. 197 рублей. А в целом по России — 63 тыс. 831 рубль.

Преподаватели колледжей получают и того меньше — 21 тыс. 540 рублей, и выше только в Шадринске — 22 тыс. 756 рублей. При общероссийском показателе 32 тыс. 212 рублей.

Учителя общеобразовательной школы в Зауралье в среднем на начало 2018 года получали 22 тыс. 597 рублей. Самая высокая зарплата в школах Частоозерского района — 25 тыс. 782 рубля. Нижнюю строчку занимает Мокроусовский район, где педагоги в школах в среднем получают, согласно статистике, 21 тыс. 509 рублей. Общероссийский показатель — 34 тыс. 921 рубль.

Воспитатели детских домов также получают невысокую зарплату — в среднем по региону 22 тыс. 404 рубля. Общероссийский показатель — 33 тыс. 869 рублей.

Отметим, что на 1 января 2018 года в Курганской области проживало 845,6 тыс. человек. Естественная убыль населения за 2017 год составила 3,4 тыс. человек. Численность рабочей силы — 406 тыс. человек. Количество безработных — 36,1 тыс. человек, или 8,9% от работающего населения.