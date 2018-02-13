Пермь, 13 февраля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В официальном паблике пермского молодёжного СМИ «Юнпресс-Пермь» была размещена запись, рекламирующая музыкальную группу, пропагандирующую употребление наркотиков, распутный образ жизни и беспорядочные половые связи, сообщает 13 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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В статье «Юнпресс-Пермь» превозносятся песни некой рок-группы «П. М.». Также приведены аудиозаписи песен с нецензурным содержанием.

«Я (матерное слово) клеем. Занюхал дорожку, наелся таблеток. Я (матерное слово) на голову. Я самый прикольный среди малолеток». В другой песне поётся: «Я очень рад, что ты раздеваешься, потому что ты одеваешься в (матерное слово) пойми что. Мне стыдно с тобой гулять. Ты сумасшедшая, целовала асфальт. Перепутал кровать. (Матерное слово, обозначающее половое сношение) на маминой — это не правильно».

Юные пермские журналисты тем не менее крайне положительно оценили данные музыкальные произведения:

«Это свежо, как альпийский ветер. Ничего подобного (даже близко) не выходило лет 300, если вообще когда-либо выходило. На фоне всего сложного (либо в плане текста, либо в плане структуры музыки), что нынче релизится каждый день, такой супертанцевальный альбом — действительно глоток воды в пустыне».

Скриншот стpaницы molperm.tilda.ws Министр образования и науки Пермского края Р.А. Кассина (фото в центре)

Более того, главное молодёжное СМИ Пермского края, плотно сотрудничающее с министерством образования и науки Пермского края, порекомендовало своей аудитории скорее прослушать данные нецензурные записи:

«Если вы вдруг еще не послушали этот шедевр, бегом за наушниками».

Отметим, что «Юнпресс-Пермь» — это официально зарегистрированное СМИ. В «Юнпресс» занимаются дети школьного возраста. В качестве журналистов они освещают мероприятия, организованные для пермской молодёжи. Наблюдатели отмечают, что значительное количество мероприятий, организованные министерством образования и науки Пермского края, освещается именно «Юнпресс». Регулярно осуществляются закупки на сотни тысяч рублей путевок в лагеря досуга и отдыха с образовательной программой «Юнпресс». Недавно при поддержке министерства образования и науки Пермского края состоялся конкурс СМИ начинающих журналистов «Взлётная полоса 2017», организованный опять же АНО «Юнпресс-Пермь». На одной из фотографий министр образования Пермского края позирует в качестве журналиста «Юнпресс-Пермь».

Директором «Юнпресс-Пермь» является Нина Логинова. Характерно, что она сделала репост записи из паблика «Юнпресс», превозносящей нецензурные песни рок-группы «П. М.».

Напомним, что недавно в пермской школе №127 произошло нападение учеников школы на учителя и детей с применением холодного оружия. На одной из видеозаписей, размещенной в интернете, один из участников нападения на камеру употребляет наркотики. Основной упор в оценке произошедшего властями был сделан на укрепление мер безопасности и контроля в школе. Вместе с тем пермский гражданский комитет «В защиту культурного наследия» по итогам прошедшего заседания заключил, что причина произошедшего — изъятие системы воспитания из образования в результате реформы российского образования, осложненного итогами «пермской культурной революции» Марата Гельмана и Олега Чиркунова в Прикамье.