Пекин, 13 февраля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты вновь ослаб на 246 базисных пунктов до уровня 6,3247 юаня за доллар США, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Таким образом, юань существенно откатился от своего трехлетнего максимума в 6,2822 юаня за доллар, который был достигнут 8 февраля. Китайская валюта уступила с тех пор в общей сложности 425 базисных пунктов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, валюта Поднебесной за два с половиной месяца с ноября 2017 года сильно укрепилась по отношению к доллару, отвоевав у него в общей сложности более 3500 базисных пунктов.

За первый месяц 2018 года юань вырос на 1,3% по отношению к валютной корзине и на 3% по отношению к доллару. Однако в последние дни наблюдается существенное ослабление юаня.

Эксперты предсказывают в дальнейшем рост курса китайской валюты, связывая свои ожидания с продолжающейся всеобъемлющей финансово-экономической реформой.