Москва, 13 февраля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Поминальную акцию по погибшим при крушении самолета Ан-148 в Московской области провели православные активисты у храма Христа Спасителя в Москве, передает 12 февраля издание «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

Организатором мероприятия выступила группа активистов «Патриаршие православные добровольцы». На ступенях храма они составили из зажжённых лампад символический крест и помолились о жертвах трагедии и их родственниках.

Как отметил один из организаторов акции, призыв к людям прийти к храму был опубликован незадолго до проведения мероприятия, однако на него откликнулись несколько десятков человек.

«Для всех нас падение самолета — это, разумеется, большая трагедия. Наш актив на подобные события всегда отзывается, и каждый раз в подобной ситуации мы приходим на эту площадку и стараемся помолиться за тех, кто погиб, поддержать тех, кто скорбит о своих усопших», — сказал руководитель молодежного отдела московской городской епархии и движения «Патриаршие православные добровольцы» Михаил Куксов.

Он добавил, что собравшиеся почтить память жертв авиакатастрофы хотели бы, чтобы близкие погибших чувствовали сострадание и поддержку от тех, кто находится в далеком городе, но помнит об их горе.

Организаторы отметили, что 71 зажжённая лампада символизирует число погибших в катастрофе. Предполагается, что этот символ веры будет находиться у храма Христа Спасителя в течение трех дней, чтобы каждый желающий мог присоединиться к поминальной акции.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Он направлялся в город Орск Оренбургской области. Находившиеся на борту лайнера 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Катастрофа произошла всего через несколько минут после взлета самолета, в момент столкновения с землей воздушное судно взорвалось.

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На месте крушения Ан-148 продолжается поисковая операция. К настоящему времени обнаружены более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и около 500 обломков лайнера. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке данных бортовых самописцев.

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По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России рассматривает ряд версий, среди вероятных — плохие погодные условия, ошибки пилотов, а также техническое состояние лайнера.