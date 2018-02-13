Чэнду, Китай, 13 февраля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил космодром Сичан, расположенный в провинции Сычуань на юго-западе Китая в преддверии запуска навигационных спутников BeiDou-3, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

News.ifeng.com ИСЗ Beidou

Как сообщало ИА REGNUM, два навигационных спутника семейства BeiDou были успешно запущены 12 февраля на нужную орбиту.

Си, являющийся также по совместительству генеральным Секретарем Компартии Китая и председателем Центрального военного совета КНР, проинспектировал процесс подготовки к запуску спутников. Он также посетил командный центр.

Председатель Си расспросил ученых и инженеров о их работе, жизни и проводимых ими исследованиях. Кроме того, он поздравил всех солдат и офицеров НОАК, а также служащих вооруженной полиции и весь милицейский персонал с наступающим Новым годом по Лунному календарю, который выпал в 2018 году на 16 февраля.

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Напомним, что навигационная система BeiDou является аналогом и прямым конкурентом американской системы GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. До конца 2018 года Китай планирует запустить 18 спутников.