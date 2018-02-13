Вашингтон, 13 февраля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа касался вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность, в том числе — ядерной программы КНДР. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Трамп поговорил со своим российским коллегой, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний», пояснили в Белом доме. При этом президент США предложил российской стороне содействие в расследовании происшествия.

Отмечено, что американский лидер подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи. Кроме того, он назвал необходимым достижение «прочного мирного соглашения» между Палестиной и Государством Израиль.

Путин сообщил Трампу о своей встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая была запланирована на вечер 12 февраля. В ответ Трамп сказал, что настало время работать в направлении прочного мирного соглашения в палестино-израильском конфликте, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе беседы с Владимиром Путиным Трамп передал главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, который находится с визитом в Москве, свои «самые наилучшие пожелания».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля представитель администрации президента США Джош Раффел опроверг сведения о том, что Вашингтон обсуждал с израильской стороной присоединение части Палестины к Израилю. Раффел подчеркнул, что такое предложение сторонами никогда не обсуждалось, более того, всё внимание Трампа нацелено на мирное урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем.

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