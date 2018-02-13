Киев, 13 февраля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Инфляция в январе на Украине превысила прогнозы Национального банка Украины (НБУ), сообщает 13 февраля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По данным государственной службы статистики Украины, инфляция в январе 2018 года составила 14,1% в годовом выражении. Как отметили в НБУ, показатель превышает прогнозы, поскольку слишком быстро растут цены на топливо и сырые продукты.

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В Нацбанке считают, что инфляцию удастся снизить и привести к прогнозируемому уровню, проводя жесткую монетарную политику. Однако в целевой диапазон инфляция вернется только к середине 2019 года, отметили в регуляторе.

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Напомним, в 2017 году инфляция на Украине составила 13,7%, что на 70% превысило прогнозируемый показатель. Также НБУ ранее повысил учетную ставку с 14,%% до 16% в рамках жесткой монетарной политики.

Однако, по мнению экспертов, повышение учетной ставки не поможет Нацбанку Украины привести инфляцию к прогнозируемому уровню, поскольку причины роста инфляции — сугубо экономические.