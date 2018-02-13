Москва, 13 февраля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Акция памяти жертв авиакатастрофы Ан-128 прошла в Москве возле храма Христа Спасителя. В память о каждом из погибших зажгли лампаду, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи

Участники акции выложили возле храма крест в виде 71 лампады. Собравшиеся помолились о погибших и их близких.

Огонь в лампадах будет гореть три дня. Добровольцы, несущие дежурство у храма, следят за тем, чтобы пламя не гасло.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья упал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту лайнера, летевшего в Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Катастрофа произошла через четыре минуты после вылета из «Домодедово», в момент столкновения с землей воздушное судно взорвалось.

На месте падения лайнера продолжается поисковая операция. По данным на утро 13 февраля, обнаружены более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и около 500 обломков лайнера. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке данных бортовых самописцев.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России рассматривает ряд версий, среди которых катастрофа из-за погодных условий, технического состояния лайнера или ошибки пилотов.

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