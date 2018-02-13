Москва, 13 февраля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Днем 13 февраля в Москве ожидается переменная облачность и мороз до — 8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По прогнозам синоптиков, осадков не будет. В дневные часы столбик термометра покажет от шести до восьми градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Московской области 13 февраля также умеренный мороз — до — 11 °C. В ночь на 14 февраля в Москве похолодает до — 15 °C.

Столичный регион по-прежнему под влиянием антициклона, отмечают в Гидрометцентре. Характер погоды в целом соответствует календарю. До 15 февраля продержатся небольшие морозы, местами возможен небольшой снег.

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