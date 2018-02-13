В Нидерландах врут о России, в Литве – пиарятся за её счёт: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Сам придумал, сам обиделся: глава МИД Нидерландов признался, что солгал об отношении Москвы к ближайшим соседям;
- Обниматься или рыть окопы? В Литве не знают, что делать с Россией;
- Боязнь санкций: рекордный рост притока капиталов в РФ зафиксирован в январе;
- Поделиться финансами: средства от госпошлин перераспределяются между центром и регионами;
- Каникулы по расписанию: Минобрнауки РФ выступило против «скользящих» каникул.