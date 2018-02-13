Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2018, 06:17 — ИА Регнум. ОАО «Сахалинское морское пароходство» продолжает нарушать права российских моряков. Зарплаты в контрактах экипажа т/х «Шантар», флаг России, занижены в несколько раз, сведений о том, что моряки застрахованы — нет. Руководство судоходной компании запретило капитану пускать на борт представителей Российского профсоюза моряков.

Пресс-служба РПСМ Т/х «Шантар»

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На контейнерном терминале порта Восточный (Приморье) инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ пытались проверить соблюдение прав моряков на российском сухогрузе «Шантар». Однако попасть внутрь судовых помещений инспекторы не смогли — капитан сообщил им, что судовладелец — ОАО «Сахалинское морское пароходство» — категорически запретил пускать представителей профсоюза внутрь, а также — показывать любые документы, касающиеся оплаты труда и страхования моряков.

«Когда мы поднялись по трапу на борт «Шантара», вахтенный помощник доложил капитану. Но капитан заявил, что на судне имеется коллективный договор между ОАО «Сахалинское морское пароходство» и внутренним профсоюзом работников транспорта, созданным самим же Сахалинским пароходством. Хочу заметить, что подобные профсоюзы именуют «жёлтыми», они не входят в состав Международной федерации транспортных рабочих. Они вряд ли способны защитить права моряков, поскольку подчиняются своим создателям, в данном случае — генеральному директору ОАО «Сахалинское морское пароходство» Александру Мацуку», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Впрочем, моряки «Шантара» сами подошли к инспекторам РПСМ и попросили о беседе.

«В ходе разговора мы выяснили, что руководству Сахалинского пароходства есть что скрывать. Суммы заработной платы в контрактах моряков занижены в несколько раз. А ведь это ОАО — российское предприятие, теплоход «Шантар» ходит под российским флагом, члены экипажа — российские граждане! А официальная зарплата матроса — 3,4 тыс. рублей! Напомню генеральному директору Сахалинского пароходства господину Мацуку, что МРОТ в Сахалинской области сегодня составляет 19 926,9 рубля, а не 3400! Следовательно, зарплата матроса и должна считаться от МРОТ, а на эту сумму уже накручиваются и северные надбавки, и оплата овертайма (переработок) и прочее. И по всему выходит, что зарплата матроса не должна быть ниже 40 тыс. рублей. И можно предположить, что получает матрос не меньше. Но всё, что сверх 3,4 тыс. рублей выплачивается в конверте. А случись, не дай Бог, что — суд будет оперировать официальными документами! А потом моряк или его семья будут ходить по кабинетам следователей, прокуроров, адвокатов и судей, пытаясь получить свои деньги. А поскольку дело происходит на Сахалине, я сильно сомневаюсь, что у него что-то получится», — добавил Николай Суханов.

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На официальном сайте ОАО «Сахалинское морское пароходство» в разделе «кадровая политика», указанно что все трудовые права моряков соблюдаются.

«Работники зачисляются в штат Компании с предоставлением полного социального пакета согласно Трудовому Кодексу РФ, коллективному договору между профсоюзом и работодателем и Конвенции 2006 года «О труде в морском судоходстве».

Важнейший международный документ — Конвенция о труде в морском судоходстве — в Сахалинском пароходстве соблюдается?

«Это с зарплатой-то матроса в 3,4 тыс. рублей, а капитана в 12,3 тыс. рублей?! Вы смеетесь?! Да это грубейшее нарушение и российского трудового законодательства, как я уже говорил, и международных документов! Мне одно непонятно — куда смотрит налоговая инспекция Сахалинской области? Им — неинтересно?», — возмутился Николай Суханов.

Российский профсоюз моряков пытается объединить все морские отраслевые профсоюзы страны, с тем, чтобы единым фронтом отстаивать права моряков, которые в Российской Федерации нарушаются на каждом шагу.

«Сегодня подписано Отраслевое тарифное соглашение на морском транспорте. Задачей профсоюзов должно быть установление заработной платы морякам и создание условий труда в соответствии с рекомендациями Сводной конвенции 2006 года «О труде в морском судоходстве». Профсоюзы, созданные, подобно тому, что действует в Сахалинском пароходстве, самими работодателями, должны влиться в единый профсоюзный орган и выполнять принятые Российской Федерацией и подписанные главой государства международные конвенции в отношении моряков. В противном случае подобные профсоюзы должны прекратить своё существование», — убежден глава Дальневосточной региональной организации РПСМ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с теплоходом «Шантар» — не первый случай грубейшего нарушения прав российским моряков, допущенных ОАО «Сахалинское морское пароходство». Аналогичные нарушения инспекторы РПСМ обнаружили в декабре 2017 года на теплоходе «Кунашир», также принадлежащем этой компании. Индивидуальные трудовые контракты моряков не соответствовали приказу Минтруда и социальной защиты населения РФ от 20 января 2015 года №23н. На «Кунашире» также, как на «Шантаре» зарплата матроса составляет 3,4 тыс. рублей, капитана — 12,3 тыс. рублей.

На Сахалине немало судоходных компаний, работа в которых несёт опасность для моряков. Однако, до недавнего времени казалось, что ОАО «Сахалинское морское пароходство» от таких отличается. Это крупное предприятие, ведущее свою историю ещё с советских времён. Более того, генеральный директор ОАО Александр Мацук — сопредседатель Сахалинского регионального отделения ОНФ — движения, созданного по инициативе главы государства как раз для того, чтобы защищать права людей, моряков — в том числе.

В 2016 году, подводя итоги работы пароходства за год, Мацук сказал:

«Некоторые кадры убежали и теперь нас критикуют. Но движение кадров на море было всегда, такова специфика профессии».

Так и хочется спросить генерального директора крупнейшего пароходства региона и главного «народного фронтовика» Мацука:

«Платить людям по-честному не пробовали? Потому, что от зарплаты в 3,4 тыс. рублей за тяжелейший труд в море сбежит кто угодно. И «специфика» тут совсем не при чём. Совесть нужно иметь».

С Сахалинской областью связаны все самые громкие флотские скандалы в России за последние годы. Самым громким и трагичным их них стало крушение траулера «Дальний Восток», в котором погибли 69 моряков. В ночь в 24 на 25 января 2018 года в Японском море бесследно исчезло промысловое судно «Восток» вместе с 20 моряками. Имя сахалинского судовладельца Ивана Пивнева уже стало на флоте нарицательным и олицетворяет беспрецедентное нарушение прав моряков. С 2015 года моряки, работавшие на его судах «Порт Мей», «Ст.Винд», «Теса» и «Маджестик» безуспешно пытаются получить заработанные деньги.

Сахалинские компании «Парус» и «Альбакор Прим», которые эксперты РПСМ называют «дублирующими друг друга компаниями», прославились далеко за пределами ДФО и даже России — моряки одного из судов, «Николай Касаткин» объявляли забастовку в порту Амстердама. Когда судовладельцы поняли, что в ДФО их дурная слава мешает им набирать экипажи на свои суда, они принялись набирать моряков в Калининграде. И тогда уже калининградские правоохранительные органы и суды вынуждены были заниматься проблемой обманутых экипажей.

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