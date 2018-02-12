Саранск, 13 февраля, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал состояние городских тротуаров и придомовых территорий. Он констатировал, что пешеходные дорожки не обработаны песко-соляной смесью и передвигаться пешком невозможно.

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Городские проблемы обсуждались в ходе совещания с главами районных администраций, сообщает stolica-s.

«Дороги в хорошем состоянии. Но главы районных администраций здесь ни при чем, это не ваша зона ответственности, а работа муниципальных предприятий. А вы должны следить за состоянием дворов и тротуаров на вверенных территориях. И как раз на придомовых территориях все очень плохо! Везде лед, не посыпанный песко-соляной смесью», — возмутился градоначальник.

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Он напомнил, что на прошлой неделе заслушал отчеты об удовлетворительной уборке в Пролетарском районе, после чего Тултаев там побывал.

«Моя оценка — везде плохо! Все! Пешком ходите, тогда и ситуацию во дворах будете знать лучше. Это просто безобразие!», — заключил мэр.

Далее Тултаев предложил посмотреть на состояние улицы Металлургов и заездов по улице Веселовского.

«Надо говорить правду, а не обманывать горожан и меня. Побойтесь греха! Жители нас проклинают до седьмого колена, а вы тут рапортуете, что все хорошо», — продолжил негодовать градоначальник. А затем распорядился, чтобы все чиновники лично посыпал дороги песком.

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«Все сотрудники районных администраций — ведра с песком в руки — и идите посыпать дворовые территории. Буду лично проверять без предупреждения, как обработаны дворовые территории во всех микрорайонах города», — пригрозил Тултаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чиновникам администрации Саранска неоднократно приходилось испытывать жесткий характер градоначальника на себе, и без автомобилей они остаются не в первый раз.

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Так, осенью 2016 года мэр обязал подчиненных в течение недели пользоваться только общественным транспортом. Только так, по мнению Тултаева, можно в полной мере оценить качество работы муниципальных автобусов и троллейбусов.

«Решить проблему полностью можно только в том случае, если о ней знаешь не понаслышке. Думаю, что недельного срока поездок в общественном транспорте на самых востребованных маршрутах будет достаточно для окончательного решения вопроса», — заявил глава Саранска. .