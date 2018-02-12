Ижевск, 13 февраля, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Удмуртия выделит средства на поддержку производителей молока за счет перераспределения бюджетных средств. По предварительным подсчетам, дополнительное финансирование составит порядка 200 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Wallpaper.kz Молочное производство

В настоящее время, отметили в пресс-службе, вся российская молочная отрасль, в том числе и молочные хозяйства Удмуртии, переживает нелегкие времена — наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко. Эксперты связывают это с увеличением ввоза сухого молока и молочной продукции в Россию из Белоруссии. В этой ситуации руководители молочных хозяйств Удмуртии обратились за поддержкой к властям региона.

«Мы провели глубокий анализ ситуации на молочном рынке и разложили все процессы производства и реализации молока: от фермы до появления уже готового продукта на полках в магазине. Причин волатильности молочного рынка России несколько. В том числе и особенности внешнеторговых отношений. В этих условиях все мы ‑ и власть, и наши товаропроизводители — должны сосредоточиться на единой цели: сохранение и дальнейшее развитие молочной отрасли региона», — считает глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его мнению, молочное животноводство — одна из перспективных точек роста в Удмуртии. Бречалов обратился к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко.

«Я уверен в том, что у каждого из вас есть максимальная заинтересованность в сохранении объёмов молока — сырья в республике и каждый из вас сделает все возможное для того, чтобы сохранить уровень закупочных цен не ниже 21−22 рублей за литр молока», — отметил глава региона.

Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

Экономическому блоку правительства Удмуртии поручено проработать вопрос расширения рынков сбыта. Депутатов Госсовета — проанализировать федеральное и республиканское законодательство, влияющее на развитие молочной отрасли, и подготовить предложения по его совершенствованию.

Кроме того, Бречалов предложил провести весной в Ижевске Фестиваль молока.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2017 года производство молока в Удмуртии выросло на 4,7%. В течение года хозяйствами республики произведено 680,4 тыс. тонн молока. Годовая продуктивность коров выросла в сельхозорганизациях на 156 кг, в фермерских хозяйствах — на 256 кг.