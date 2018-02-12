Лондон, 13 февраля, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, комментируя инцидент с супругой Дональда Трампа — младшего, госпитализированной после получения конверта с неизвестным порошком, сообщил, что неделей ранее получал похожее письмо.

Coentor WikiLeaks, настенные граффити

«Жена Дональда Трампа — младшего была госпитализирована после открытия конверта с белым порошком. Странно, я тоже получил такой в прошлый вторник (террористическое преступление по законодательству Великобритании), который был передан дипломатической полиции. Почтовая марка? Из США», — написал Ассанж в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что супруга одного из сыновей действующего президента США Ванесса Трамп была экстренно доставлена в больницу из своей квартиры в Нью-Йорке после того, как открыла письмо, адресованное её мужу.

В полиции заявили, что Ванессу Трамп доставили в одну из нью-йоркских клиник для обследования в качестве меры предосторожности, и никаких признаков того, что в результате инцидента кто-либо пострадал, нет.