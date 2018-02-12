София, 13 февраля, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Болгария не может позволить себе затраты, которые повлечёт за собой отмена перехода на летнее и зимнее время в соответствии с рекомендацией Европарламента. Об этом заявил преподаватель по макроэкономике Университета национального и мирового хозяйства (UNWE) в Софии Штерьо Ножаров в эфире «Болгарского национального радио».

geralt Время

По его словам, эксперты оценили стоимость отмены перевода стрелок, взяв за основу модель Кембриджского университета, в которой учитываются такие показатели как энергоэффективность, воздействие на окружающую среду, влияние на торговлю, туризм, сельское хозяйство, показатели преступности, численность дорожно-транспортных происшествий и другие факторы.

Применив данную модель к болгарским условиям специалисты пришли к заключению, что в результате отмены перехода на летнее и зимнее время государственный бюджет Болгарии будет недополучать порядка 21 млн левов (около 11 млн евро) ежегодно, что будет достаточно ощутимым, принимая во внимание недостаток средств на многие важнейшие статьи расходов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Европарламент принял резолюцию, рекомендующую Европейской комиссии инициировать отмену перевода стрелок часов в странах Евросоюза.

На сегодняшний день, напомним, переход с зимнего времени на летнее осуществляется практически во всех европейских странах за исключением России, Белоруссии и Исландии. В соответствии с рекомендацией Европейской экономической комиссии ООН перевод стрелок на час вперёд осуществляется в последнее воскресенье марта. По такому времени 78 стран живут до последнего воскресенья октября.