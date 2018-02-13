Кадис, Испания, 13 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Карнавальный десант начал стремительно прибывать в Кадис утром 10 февраля, в первую субботу праздника, однако, уже за четыре дня все гостиницы и хостелы города были заполнены до отказа. Найти номер накануне оказалось практически невозможно. Дело в том, что карнавал в Кадисе — один из двух самых крупных во всей Испании и по своему размаху сопоставим с карнавалами в Венеции и Рио-де-Жанейро. В границах страны он может сравниваться лишь с карнавалом-побратимом на Тенерифе. Но если второй имеет больше африканских корней — близость Африки накладывает отпечаток, то карнавал в Кадисе имеет итальянские корни, поэтому ему присущи внешние итальянские атрибуты: карнавальные маски, яркие одежды. Но не одежда делает карнавал в Кадисе знаменитым. Его главная черта — музыка, сатира и юмор. Это в первую очередь праздник музыки, музыкантов, поэтов и юмористов, как правило, объединенных в команды.

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавальные маски

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавал всюду

Подготовка к карнавалу начинается примерно за год, фактически сразу после завершения предыдущего. Профессиональные музыкальные коллективы и самодеятельные группы придумывают новые номера, пишут новые стихи, сочиняют новую музыку и репетируют это тайком, в дружественных кафе или барах, которые ради такого закрываются, чтобы ни одна посторонняя душа не подслушала и не подсмотрела новые фишки. В этом году основными темами фольклористов стали Каталония и политические скандалы в мире, а также звезды шоу-бизнеса и церковь. Как говорят испанцы, во время карнавала возможно все. К слову сказать, даже во времена Франко, когда карнавалы были запрещены из-за угрозы народных бунтов, карнавал в Кадисе продолжал проводиться. И до сих пор последний день праздника непослушания приходится на первый день великого поста. Но в Кадисе возможно все и все ему прощается.

Наталия Судец ИА REGNUM Участницы карнавала

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавал в Кадисе

В этом году карнавал проходит с 8 по 18 февраля. Ему традиционно предшествует официальная конкурсная часть в Большом театре на площади Файа. В финале соревновались 16 групп. Едва завершилась конкурсная часть, как в тот же вечер на улицу хлынул поток людей, всех тех, кто до этого момента сидел по гостиницам и хостелам, доделывая костюмы, пришивая последние украшения, дошлифовывая номера, докупая ленты, конфетти, грим.

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавальные витрины

Первая суббота народного карнавала, в этом году она пришлась на 10 февраля, традиционно самая яркая и масштабная.

В полдень карнавал открылся детским шествием по набережной пляжа Кортадура. Было видно, что для родителей это даже больший праздник, чем для детей. Готовились сильно заранее, основательно, прорабатывая детали костюма для каждого члена семьи и общую семейную концепцию. У испанцев карнавалу все возрасты покорны, и в нем участвуют все члены семьи, включая младенцев и домашних питомцев.

Единственная оговорка, детская и взрослая часть карнавала разнесены по разным площадкам и даже локациям. Детский проходит в новой части города, взрослый — в старой. Видимо, это делается не случайно. Все-таки то, что происходит на площадках для взрослых, далеко не всегда стоит видеть детям.

Наталия Судец ИА REGNUM Гости карнавала

В два часа дня карнавальные шествия начались на всех площадях старого города. Среди женского пола в этом году наибольшей популярностью пользовался костюм Белоснежки, а вот мужчины были более оригинальны. Костюм Кончиты Вурст на разный манер: чулки, юбка чуть ниже пояса, упругая грудь третьего размера и небритая трехдневная щетина — вот, пожалуй, самый популярный мужской образ карнавала 2018 года. Правда, были и традиционные персонажи: всякие упыри, кетчупы, божьи коровки, мушкетеры, ковбои.

В течение первой субботы разномастная публика все прибывала и прибывала. На вокзале на выходе из электричек перед траволатором скопилась очередь из цыплят, зомби, вампиров, нимфеток и прочих пупсов.

К заходу солнца город уже оказался припорошен слоем конфетти и серпантинов. Дети были отправлены спать, начался праздник для взрослых, который продлится до 18 февраля.

Если вы соберетесь в Кадис, можете не беспокоиться насчет костюма. На всем пути от железнодорожного и автобусного вокзалов вас будут встречать торговцы карнавальными принадлежностями, и вы сможете полностью экипироваться прямо на ходу.

На что стоит посмотреть? В первую очередь это карусели, так называемые Coros, хоры: группы до 35 певцов и 10 музыкантов, которые исполняют произведения на три голоса под аккомпанемент гитары, лютни и бандуры. Они разъезжают по городу на передвижных подиумах, собирая целые площади зрителей.

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавал в Кадисе

Самый распространенный вид карнавальной команды — Chirigotas, чириготы — куплетисты. Их может быть до 12 человек. Они поют в одной тональности под аккомпанемент двух гитар, большого и малого барабанов и свистульки.

Comparsas — исполнители пасадоблей. В таких командах не более 15 человек, они поют на два голоса под карнавальную свистульку, которая задает тональность. Аккомпанемент — до трех гитар и двух барабанов.

Наталия Судец ИА REGNUM Музыкальная супергероика

Особой народной любовью пользуются неофициальные участники конкурса. Например, квартеты, которые выступают с пародийными номера под звуки свистульки, или одиночные romanceros, трубадуры.

У всех участников карнавала, кроме, пожалуй, одиночных исполнителей, обязательно есть группы поддержки. Их легко вычислить по одинаковым костюмам, как группы футбольных фанатов. Они перемещаются по городу за участниками и активно участвуют в шоу. Однако любой зритель легко может примкнуть к группе участников, и это очень приветствуется. Ведь карнавал — общий праздник, на котором рады каждому.

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавал в Кадисе