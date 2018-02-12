Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Северная Корея обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой организовать международный саммит, посвященный «разъяснению» вопроса о санкциях против КНДР, 12 февраля передает агентство Associated Press.

(сс) Yann Женева, ООН

Согласно заявлению миссии КНДР в ООН, санкции являются «блокадой» Северной Кореи и угрожают «праву на существование» корейского народа.

Представители Северной Кореи требуют созвать максимально представительный саммит юристов и международных организаций, который позволит дать ответ на четыре вопроса:

«Соответствуют ли резолюции ООН, запрещающие запуск спутников Северной Кореи, международному праву, согласно которому «мирное использование космического пространства является неотъемлемым суверенитетом государств?»

Законны ли санкции, запрещающие ядерные испытания Северной Кореи, в ситуации, когда до сих пор нет международного закона, полностью запрещающего ядерные испытания?

Есть ли моральное оправдание запрещать испытания других стран у постоянных членов СБ ООН, вето которых препятствует вступлению в силу договора о запрещении ядерных испытаний?

Не навязывает ли Совет Безопасности «двойные стандарты» путем введения санкций в отношении Северной Кореи за ее ядерные испытания и запуск спутников, не замечая при этом таких же испытаний и запусков со стороны других стран?»

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН за ядерные и ракетные испытания с 2006 года. Санкции, которые включают экономические и политические меры давления, регулярно возобновляются и ужесточаются.