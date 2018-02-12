Ереван, 12 февраля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Пока Азербайджан продолжит грезить и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем надеяться, что нагорно-карабахская проблема может решиться. Об этом заявил сегодня, 12 февраля, президент Армении Серж Саргсян на совместной пресс-конференции со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в Ереване.

president.am Президенты Армении и Болгарии отвечают на вопросы журналистов

Президента Армении попросили прокомментировать мнение некоторых экспертов о том, что перенос президентских выборов в Азербайджане связан с процессом решения карабахской проблемы, желанием этой страны ускорить процесс.

По мнению Саргсяна, о реальных мотивах более раннего проведения азербайджанских президентских выборов знают руководитель этой страны и несколько личностей, и не Еревану этот вопрос комментировать.

«Но та точка зрения, на которую Вы намекнули, не думаю, что реальна, потому что не верю, что вдруг в Азербайджане возникло неукротимое желание решить нагорно-карабахскую проблему. Раньше, в прежние годы Азербайджан имел многочисленные возможности дать проблеме мирное решение, но, к сожалению, их действия привели к тому, что сейчас мы можем говорить только об упущенных возможностях», — сказал президент Армении.

По его словам, независимо от того, проходят ли в Азербайджане президентские или парламентские выборы, явятся ли они внеочередными или пройдут точно в срок, проблема Нагорного Карабаха может разрешиться только и только в одном случае — если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров.

«Пока они от этого не отказываются, а продолжают грезить и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем надеяться, что проблема может решиться.

Я многократно заявлял, что Армения готова интенсифицировать переговоры в рамках предложений Минской группы ОБСЕ, ослабить напряжённость и достигнуть решения проблемы. Но, к сожалению, сказанное нами всё ещё остаётся желанием», — подытожил Серж Саргсян.

11 февраля президент Болгарии Румен Радев прибыл в Армению с государственным визитом. 12 февраля президенты Армении и Болгарии в резиденции президента Армении сначала провели беседу в формате тет-а-тет, а затем переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в ряде сфер.

И Серж Саргсян, и Румен Радев отметили важность увеличения объема торгового оборота, который в 2017 году составил $326 млн.

Серж Саргсян выразил надежду, что Болгария, к которой перешло председательство в Совете ЕС, зафиксирует прогресс в вопросе начала диалога вокруг либерализации визового режима с Арменией.

8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом, историей наших исконных земель, сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

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