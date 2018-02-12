Вашингтон, 12 февраля, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Финансирование развития и эксплуатации Международной космической станции (МКС) надо прекратить к 2025 году, сообщается в проекте федерального бюджета США на 2019 финансовый год.

МКС

Документ опубликован 12 февраля и кроме прочих вопросов содержит предложения о деятельности американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В частности, на следующий финансовый год Белый дом запрашивает у конгресса $19,6 млрд на программы НАСА.

Кроме того, предлагается выделить $150 млн на старт программы развития коммерческих космических полетов, а также «завершить прямое финансирование правительством США Международной космической станции к 2025 году».

Напомним, 9 февраля президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета страны. При этом Трамп отметил, что одной из задач этого бюджета является реализация его плана сделать армию США «сильнее, чем когда-либо прежде».

Как сообщало ИА REGNUM, на Международной космической станции (МКС) осенью 2018 года испытают новую систему хранения грузов, разработанную в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» на базе концепции «интернета вещей».